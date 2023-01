Guinée: La Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains organise à Conakry un concours de mémorisation du Saint Coran

vendredi, 20 janvier, 2023 à 15:00

Conakry – La Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, Section Guinée, a lancé, vendredi à Conakry, la quatrième édition du concours de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint Coran avec la participation d’une cinquantaine de candidats, pour le choix de trois participants aux phases finales de l’édition de 2023 du concours, prévues au cours du mois de Ramadan prochain.

La cérémonie s’est déroulée en présence notamment du ministre, Secrétaire général des affaires Religieuses en Guinée, Karamo Diawara, de l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi en République de Guinée, Isam Taib et du Président de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, Section Guinée, Abdelkarim Dioubate, ainsi que de nombreux participants et invités.

Dans une déclaration faite à cette occasion, M. Karamo Diawara, ministre, secrétaire général des Affaires religieuses, à transmis les remerciements et la gratitude du Colonel Mamadi Doumbouya, Président de la Transition en Guinée, à l’endroit de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour la formation au Maroc de 500 imams guinéens.

A rappeler que le secrétariat général de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains organise, en coordination avec toutes ses sections en Afrique, les présélections de la quatrième édition du concours de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint Coran.

A l’issue de ces présélections qui se déroulent au niveau des 34 sections membres de la Fondation, au cours du mois de Jumada II 1444H /Janvier 2023, un gagnant sera désigné dans chacune des trois catégories du concours, à savoir : La mémorisation de l’intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture Warch an Nafiâ ; la mémorisation de l’intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture choisie par le candidat et la psalmodie (Tajwid) avec mémorisation d’au moins cinq Hizbs du Saint Coran.

Les gagnants des trois catégories du concours participeront à la phase finale du concours qui se tiendra au cours du mois de Ramadan.

À travers ce concours, la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains aspire à raffermir l’intérêt des jeunes musulmans africains à l’égard du Saint Coran, et à les encourager également à sa mémorisation, sa récitation et sa psalmodie.

Récemment, la section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains en Gambie a organisé à la capitale gambienne Banjul, la phase de présélections en vue d’élire les candidats qui participeront à la phase finale de la quatrième édition de ce concours.

Ces présélections ont connu la participation de 50 récitateurs et récitatrices, dont 40 hommes et 10 femmes, répartis sur trois catégories, à savoir, 5 pour la catégorie de mémorisation de l’intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture “Warsh an Nafiâ”, 30 pour la catégorie de mémorisation de l’intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture choisie par le candidat et 15 pour la catégorie de psalmodie (Tajwid) avec mémorisation d’au moins 5 Hizbs du Saint Coran.