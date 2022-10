Habitat et urbanisme: Plaidoyer pour des solutions innovantes et une approche de complémentarité fonctionnelle (Rencontre-débat ENA-INAU)

jeudi, 6 octobre, 2022 à 13:47

Rabat – Les professeurs et étudiants de l’École Nationale d’Architecture (ENA) et de l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme (INAU) ont plaidé, jeudi à Rabat, pour des solutions innovantes et une approchede complémentarité fonctionnelle en matière d’habitat et d’urbanisme.