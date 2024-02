Hackathon “E-Santé du Sud” à Laâyoune: Trois projets innovants primés

mardi, 27 février, 2024 à 10:29

Laâyoune – Trois projets innovants dans le domaine médical ont été primés, dimanche à Laâyoune, dans le cadre de la première édition du Hackathon “E-Santé du Sud”.

Organisé par la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune, ce hackathon de deux jours a rassemblé 17 équipes compétitives, chacune composée de 3 à 6 participants issus de différents établissements universitaires et instituts de formation professionnelle des trois régions du Sud.

Après les délibérations du jury, la première place de cette compétition a été remportée par l’équipe “MED-REM”, composée des étudiants de l’Ecole supérieure de technologie de Guelmim, la Cité des Métiers et des Compétences de Laâyoune et la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune, pour son projet “Ilaji.ma” qui consiste à la mise en place d’une plateforme dédiée à la détermination des taux de remboursement de la mutuelle santé.

Le second prix a été attribué à l’équipe “Votre santé, notre responsabilité”, pour son projet qui consiste à la mise en place d’un site web qui rapproche les services de santé des citoyens, notamment les coordonnées des pharmacies, des ambulances privés et des médecins et infirmiers chargés des soins à domicile.

La troisième place est revenue à l’équipe “Encrypted”, dont le projet a pour objectif de créer une plateforme réservée aux docteurs et pharmaciens souhaitant prodiguer des services à distance.

Dans une déclaration à la MAP, la doyenne de la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune, Fatima Zahra Hafdi Alaoui, a souligné que ce challenge vise à offrir la possibilité aux étudiants des provinces du Sud de présenter des projets novateurs dans le domaine de la santé connectée et l’intelligence artificielle.

Mme Alaoui a, dans ce sens, salué la qualité des projets présentés et leur valeur ajoutée dans le domaine de e-santé, faisant savoir que cette compétition a permis aux étudiants des différents établissements relevant de l’Université Ibn Zohr et instituts de formation professionnelle de participer ensemble pour développer leurs compétences et capacités d’innovation.

Par ailleurs, elle a noté que les technologies numériques contribueront sans nul doute à améliorer la couverture et la qualité des pratiques et des services de santé.

Pour sa part, El Barnoussi Nadia, membre du jury chargée de la commission d’évaluation des projets de ce Hackathon, a relevé que ce challenge est de nature à développer les idées de projets innovants, basés sur la technologie et l’intelligence artificielle dans le domaine médical, dans l’optique de faciliter et d’améliorer l’accès aux soins.

Après deux jours d’ateliers intensifs, encadrés par des experts qualifiés et reconnus pour leur expertise en matière de santé, de technologie et de gestion de projets, les 17 équipes participantes ont eu l’opportunité de présenter leurs projets devant un jury, qui a évalué les propositions en fonction des critères de faisabilité, de la pertinence du projet par rapport aux besoins du secteur de la santé et de l’approche technologique adoptée, ainsi que l’impact potentiel sur les soins de santé.

Le Hackathon “E-Santé du Sud” qui a été marqué par la participation d’environ 80 étudiants a offert l’opportunité aux étudiants des provinces du Sud de mettre en exergue leurs capacités créatives dans le domaine de la santé digitale et de rencontrer des professionnels de la santé.