Hajj 1440: Départ du premier groupe de pèlerins marocains à destination des Lieux Saints de l’Islam

jeudi, 18 juillet, 2019 à 20:46

Salé-Le premier groupe de pèlerins marocains s’est rendu, jeudi, à destination des Lieux Saints de l’Islam pour y accomplir le rite du pèlerinage au titre de l’année 1440 de l’hégire (2019).

Avant le départ de ce premier contingent de l’aéroport Rabat-Salé, lecture a été donnée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, au Message adressé par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, aux pèlerins marocains.

Dans ce message, le Souverain a exhorté les pèlerins marocains à incarner les vertus emblématiques de leur patrie, d’être les porte-étendards de sa civilisation séculaire et de son identité, illustrée par l’attachement aux symboles sacrés et aux constantes nationales, en l’occurrence la modération et l’esprit du juste milieu, l’unité doctrinale et le rejet de toute forme d’extrémisme et d’exclusion.

“Vous savez sans nul doute qu’en raison de l’affluence régulière, vers les Lieux Saints, de pèlerins venus de partout en grand nombre pour accomplir le Hajj, des dispositions organisationnelles et des mesures sécuritaires sont rigoureusement prises dans le cadre d’un effort concerté entre les autorités compétentes au Royaume du Maroc et au Royaume d’Arabie saoudite pour assurer le bon déroulement de ce rite majeur”, a souligné Sa Majesté le Roi.

“Donnez donc -que Dieu vous garde- l’exemple par le strict respect des dispositions et des règlements en vigueur, y compris ceux prévus par Notre ministre des habous et des affaires islamiques, qui ne ménage aucun effort pour vous assurer, conformément à Nos Hautes Instructions Royales, les meilleures conditions de déplacement, de séjour, de confort, d’accompagnement sanitaire, de suivi administratif et d’encadrement religieux. Nous tenons à saluer par ailleurs, les efforts déployés par les cadres relevant de ce ministère”, a ajouté le Souverain.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Toufiq a indiqué que l’augmentation du nombre d’encadrants marocains des pèlerins, pour atteindre un total de 800 au lieu de 650, constitue l’une des nouveautés de la saison du pèlerinage 1440, faisant savoir que ces encadrants ont un contact avec les pèlerins avant et durant le séjour dans les Lieux Saints de l’Islam et que le ministère a consacré un encadrant pour chaque 50 pèlerins.

Il a, en outre, indiqué qu’il y a des facilités en matière de programmation des vols, dont le nombre est passé à trois par jour, étant donné que la durée du séjour des pèlerins en Arabie Saoudite ne dépassera pas 30 jours.