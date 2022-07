“Hashtag”, le nouveau danger qui plane sur le Maroc (journal)

samedi, 23 juillet, 2022 à 20:02

Rabat – Le “hashtag”, ce mode de contestation virtuelle, est devenu un “phénomène pernicieux” qui “s’élabore dans la discrétion pour se manifester de façon factuelle par la suite”, écrit l’hebdomadaire “Al Ousboue Assahafi”.

Dans un article intitulé “Le hashtag, le nouveau danger”, publié dans le numéro de l’hebdomadaire (22-28 juillet), le journaliste Tayeb Alaoui note que le hashtag est utilisé dans certains pays comme “un élément déclencheur de contestations sociales”, relevant qu’au moment où plusieurs pays ont pris conscience du danger que représente le “désordre” sur internet, “le Maroc ignore encore ces évolutions”.

L’auteur de l’article a, à cet égard, cité comme exemple la campagne qui cible le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, sur les réseaux sociaux, précisant, dans ce sens, que le hashtag est devenu l’une des clés utilisées pour soulever un sujet ou une question spécifique et qui permet, par conséquent, aux autres internautes d’accéder rapidement à des publications ou des tweets renvoyant à une seule référence.

Ainsi, il considère que “le hashtag” devient “un outil qu’on peut adapter aux objectifs ciblés (…), et génère de nouveaux emplois que l’on peut appeler “l’industrie du hashtag”. C’est alors, poursuit Tayeb Alaoui, que des personnes, hommes et femmes agissant dans l’ombre et qui sont plus “subtiles et discrètes” que les Influenceurs eux-mêmes, innovent et créent des “locutions”, influencées et dirigées en cela par des ennemis à l’extérieur du pays afin de mener des campagnes contre des institutions ou d’attiser la société sur des questions ou des problèmes spécifiques dans le but de les saper ou d’essayer de les déformer, en vue d’atteindre des objectifs particuliers et de l’influencer de la bonne manière.

Le journaliste a relevé qu’il est de plus en plus notable que le “hashtag” au sujet d’un problème ou une question spécifique s’affiche en premier sur les réseaux sociaux en peu de temps ne dépassant pas deux heures, “contrairement aux hashtags normaux qui nécessitent deux jours ou plus, pour se répandre, ce qui montre qu’il y a des parties étrangères et des comptes spécifiques qui véhiculent certaines idées visant souvent la destruction”.

Dans ce contexte, l’auteur de l’article a souligné le rôle important, plutôt sensible, que jouent les réseaux sociaux dans le façonnement de l’opinion publique, “quelles que soient les idées et les orientations, en offrant à tout un chacun la possibilité d’exprimer son opinion, et une plus grande possibilité à ceux qui détiennent les clés de contrôler ces sites (…), car, le propriétaire de la clé la plus importante s’appropriera un jour le pouvoir de contrôler toute l’opinion publique”.