Hay Hassani: l’INDH fortement impliquée dans la lutte contre le Covid-19

jeudi, 21 mai, 2020 à 14:37

Casablanca – L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a adhéré pleinement aux efforts et aux initiatives destinés à juguler les conséquences de la pandémie du nouveau coronavirus dans la préfecture d’arrondissement de Hay Hassani (Casablanca), via une série d’actions de soutien et d’accompagnement des catégories vulnérables.

A cet effet, une enveloppe de plus de 4 millions de dirhams (MDH) a été mobilisée pour le financement de plusieurs actions, notamment la gestion et l’aménagement de centres d’accueil de personnes en situation difficile, indique un communiqué de la préfecture, dans le sillage du 15ème anniversaire du lancement de l’INDH, commémoré, cette année, sous le signe “Tous unis et mobilisés pour atténuer les répercussions de la pandémie de coronavirus et poursuivre le processus de développement du capital humain”.

Une bonne part de ces crédits a servi à la mise en place d’un centre au profit des sans-abris, en partenariat avec la direction provinciale de la Jeunesse et des Sports, et l’acquisition de matériel de santé pour limiter la propagation du virus, ajoute le communiqué, notant que la préfecture programmera d’autres budgets pour couvrir les besoins liés à la pandémie.

Depuis le lancement de l’Initiative en 2005, la préfecture d’arrondissement de Hay Hassani fait état du financement de 847 projets pour un investissement global de plus de 354 millions de dirhams, dont un apport de l’INDH à hauteur de 207 MDH.

La phase III de l’INDH (2019-2023) ambitionne de consolider les acquis enregistrés au cours des précédentes phases, en recentrant les programmes de l’Initiative sur le développement du capital humain, la promotion de la condition des générations montantes et l’appui aux catégories en situation de vulnérabilité et ce, selon une méthodologie basée sur une gouvernance novatrice visant à réaliser davantage de cohérence et d’efficacité.

La mise en œuvre de cette troisième phase se fait selon les règles de bonne gouvernance qui consacrent une gestion intégrée des projets et garantissent une convergence entre les différents programmes sectoriels des établissements de l’Etat et des collectivités territoriales.

La phase I de ce chantier royal (2005/2010) a porté sur la lutte contre la pauvreté en milieu rural, l’exclusion en milieu urbain et la précarité, tandis qu’un programme transversal a concerné les communes non ciblées selon les critères retenus pour les autres programmes.

La phase II de l’INDH (2011-2015) a donné un coup accélérateur à la dimension sociale intégrée traduite par l’augmentation de l’enveloppe budgétaire et la couverture de nouvelles communes, en vue d’atténuer le déficit social par un accès plus large aux services sociaux de base, le renforcement des activités génératrices de revenus et l’appui aux personnes en situation de précarité ou à besoins spécifiques.