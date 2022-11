Helsinki : L’autonomie, unique cadre pour sauver les enfants et les femmes de la persécution à Tindouf

lundi, 7 novembre, 2022 à 13:49

Helsinki – L’autonomie proposée par le Royaume pour un règlement définitif du différend autour du Sahara marocain demeure l’unique cadre à même de sauver les populations séquestrées dans les camps de Tindouf, tout particulièrement les enfants et les femmes, de l’oppression et de la persécution des séparatistes du +polisario+, a affirmé l’ambassadeur du Maroc à Helsinki, Mohamed Achgalo.

Le plan d’autonomie sous souveraineté du Royaume demeure le seul cadre pour une solution politique et définitive à la question du Sahara marocain, en tant que mécanisme démocratique reposant sur les principes mondiaux en matière des droits et des libertés, a souligné le diplomate, en ouverture d’une conférence à l’occasion du 47è anniversaire de la Marche verte, sous le thème “autonomie et développement dans les provinces du sud du Royaume”.

Selon l’ambassadeur, la proposition marocaine est incontestablement “la solution à même de sauver les enfants, les femmes et les personnes âgées des camps de Tindouf de l’oppression et des persécutions systématiques auxquelles y sont soumises par un groupe armé séparatiste, sous la responsabilité légale et morale de l’Algérie, qui abrite et finance cette situation unique pendant des années, loin de toute reddition de comptes”.

La communauté internationale, a-t-il plaidé, “est plus que jamais appelée à intervenir en secours des personnes séquestrées par la bande séparatiste, qui continue de les exploiter comme boucliers ou à des fins de propagande politique inhumaine et odieuse”.

Et de relever que si le Maroc a récupéré ses provinces sahariennes des mains de l’Espagne de manière pacifique, à travers la glorieuse Marche verte dans le contexte de l’effondrement du colonialisme européen en Afrique, le Royaume, fort de la détermination de son peuple et du leadership de son Souverain, est en mesure de poursuivre sa marche de développement et préserver son intégrité territoriale, dans un nouveau contexte régional marqué par l’effritement des mythes fondateurs du projet séparatiste.

Cette conférence, organisée à l’initiative de l’ambassade du Maroc à Helsinki, en partenariat avec des acteurs associatifs locaux, a abordé les aspects économique, social et des droits de l’homme du plan d’autonomie ainsi que les possibilités que l’initiative marocaine offre pour accélérer le développement et intégrer la population de Tindouf dans la dynamique des provinces du sud du Royaume.