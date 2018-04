Hommage à Rabat à deux figures emblématiques de la santé, les professeurs Moulay Driss Archane et Moulay Tahar Alaoui

samedi, 7 avril, 2018 à 21:32

Rabat – Un Hommage a été rendu, samedi à Rabat, aux professeurs Moulay Driss Archane et Moulay Tahar Alaoui, en reconnaissance de leur prouesse et leurs services rendus, dans les domaines de la médecine et de la santé.