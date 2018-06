Hôpital de campagne médico-chirurgical des FAR à Gaza, implication effective en appui à l’action solidaire et humanitaire en faveur du peuple palestinien

dimanche, 10 juin, 2018 à 22:57

-(ES : Jaouad Touiouel)-.

Gaza (Palestine) – Le Royaume du Maroc veille à travers le déploiement de l’hôpital de campagne médico-chirurgical des FAR dans la Bande de Gaza à porter haut les valeurs de solidarité et à soutenir le peuple palestinien dans l’épreuve et la souffrance causées par les conditions d’occupation et le blocus imposé par Israël.

Cet hôpital médico-chirurgical des Forces armées royales, déployé dans la bande de Gaza sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, est une initiative solidaire qui traduit l’engagement constant du Royaume à soutenir le peuple palestinien et sa cause juste.

De même, cette opération humanitaire réaffirme l’appui effectif et inconditionnel que le Maroc n’a cessé d’accorder à ses frères palestiniens dans leur souffrance au quotidien de l’occupation israélienne.

Cette initiative de solidarité vient s’ajouter aux multiples actions humanitaires menées par le Royaume sur Hautes instructions royales dans nombre de pays frères et hautement saluées par les populations cibles et les dirigeants de ces pays.

Il s’agit d’un engament constant du Maroc pour marquer sa présence effective y compris dans les zones de tension si nécessaires, suivant un noble objectif, en l’occurrence apporter assistance et sauver des victimes innocentes dans le besoin d’un soutien d’urgence.

Le souci du Maroc de renforcer sa solidarité effective avec les peuples vivant des conditions difficiles se traduit dans l’abnégation des membres des forces armées royales déployés dans plusieurs hôpitaux de campagne à accomplir leurs missions, le but étant d’honorer l’image de leur pays et de mettre en relief le leadership du Maroc dans l’action humanitaire et de solidarité au niveau international.

A cet égard, le colonel Ahmed Bounaïm médecin-chef de l’hôpital de campagne médico-chirurgical de Gaza a souligné dans une déclaration à la MAP, que l’abnégation dans le travail, l’altruisme et la présentation d’une prestation médicale de qualité à toutes les catégories de patients abstraction faite de leurs ethnies, nationalités ou croyance constituent un facteur principal auquel “nous accordons une attention particulière”, ajoutant que la qualité des prestations médicales fournies et la compétence des équipes médicales et chirurgicales relevant des différentes missions marocaines sont toujours hautement saluées par la population.

Le Colonel Bounaim qui a accumulé une riche expérience en matière de l’action humanitaire dans plusieurs hôpitaux marocains de compagne déployés dans de nombreux pays arabes, africains et européens, a souligné que les équipes médicales accordent un intérêt particulier au volet psychique des passions eu égards à leur conditions difficiles et veillent aussi à assurer une meilleure prise en charge des bénéficiaires à travers le bon accueil, le traitement médical, les opérations chirurgicales compliquées et la remise de médicaments aux établissements locaux de santé.

Le Royaume fort de son expertise, n’hésite pas à porter assistance aux peuples qui souffrent des effets des guerres et des conditions difficiles et demeure ainsi, engagé en faveur de l’action humanitaire et solidaire .

Dans ce sens, et lors des dernières années, le Maroc a répondu favorablement aux besoins humanitaires urgents dans certaines zones de tensions en Europe, dans le monde arabe et en Afrique.

Il s’agit d’une riche expérience au service de l’action humanitaire et de l’appui aux peuples en conditions difficiles dans plusieurs coins du globe (Brazaville, les Balkans, Bamako, Juba , Zaatari en Jordanie, la bande de Gaza et les frontières entre la Tunisie et la Libye).

L’implication du Royaume dans ce domaine, reflète l’engagement ferme de SM le Roi Mohammed VI au profit de questions humanitaires et des valeurs de solidarité.

Ces initiatives humanitaires s’inscrivent dans le cadre de la politique étrangère du Royaume axée sur l’appui aux efforts entrepris par la communauté internationale sous les auspices des Nations Unis pour le renforcement des valeurs de la paix et de la solidarité à travers le monde.