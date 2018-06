Hôpital de campagne médico-chirurgical des FAR à Gaza, un geste de solidarité envers le peuple palestinien (ministère palestinien de la santé)

lundi, 11 juin, 2018 à 23:34

-(ES : Jaouad Touiouel)-.

Gaza (Palestine) – Le déploiement de l’hôpital de campagne médico-chirurgical des FAR dans la Bande de Gaza et l’acheminement d’aides humanitaires, constituent un geste noble de solidarité envers le peuple palestinien, a indiqué lundi le ministère palestinien de la santé.

Dans une déclaration à la MAP, le porte parole du département à Gaza, Achraf Alkodra a souligné que cet hôpital de compagne est un signe de solidarité et d’appui au peuple palestinien qui fait face à des conditions humanitaires difficiles aggravées par le blocus imposé par les forces d’occupation israéliennes depuis 12 ans.

L’appui humanitaire permanent apporté par le Maroc confirme que les Marocains : Roi, gouvernement et peuple, soutiennent leur frères palestiniens dans leur militantisme pour jouir de leur droits légitimes à l’indépendance, a-t-il noté, relevant que l’hôpital de campagne contribuera à alléger les souffrances des patients et des blessés et renforcera les prestations de santé dans la bande de Gaza.

Dans ce sens, le responsable palestinien a fait part de ses remerciements au Royaume du Maroc qui a répondu favorablement aux besoins humanitaires du peuple palestinien.

Suite au blocus israélien et le nombre élevé des blessés et des martyres, le secteur de la santé dans la bande de Gaza vivait une situation difficile et le manque des médicaments et des équipements médicaux a atteint 50 pc, a-t-il déploré, appelant à cet égard, les autres pays arabes à intervenir pour assister le peuple palestinien afin de garantir des prestations convenables de santé.