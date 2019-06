Hôpital Moulay Youssef: l’effondrement partiel du plafond d’une salle dû à des travaux d’entretien réalisés en mai dernier 

jeudi, 20 juin, 2019 à 19:11

Le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaïd Amzazi, et la ministre québécoise des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, ont examiné, jeudi à Rabat, les moyens à même de renforcer la coopération entre le Maroc et le Québec dans le domaine de l’éducation et de la formation.