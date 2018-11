Horaire scolaire à Béni Mellal-Khénifra : adoption d’une nouvelle formule à partir du 12 novembre

vendredi, 9 novembre, 2018 à 21:19

Béni Mellal – Une nouvelle formule relative à l’horaire scolaire a été adoptée et sera mise en œuvre à partir du lundi 12 novembre, dans tous les établissements des deux cycles de l’enseignement secondaire, a annoncé vendredi l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Béni Mellal-Khénifra.

Ainsi, les études commenceront le matin à 8H30 jusqu’à 12H30 et l’après-midi à 14H30 pour finir à 06H30, alors que “les conseils de gestion en milieu rural gardent toujours les prérogatives de choisir la formule pertinente de gestion du temps scolaire, selon les spécificités territoriales, sous la supervision de la direction provinciale, et ce dans le respect total du temps scolaire”, a indiqué l’AREF dans un communiqué.

Cette décision est basée sur des notes ministérielles relatives à la gestion de l’emploi du temps scolaire, surtout la note ministérielle datant du 09 novembre relative au temps scolaire après l’adoption de l’heure légale qui confère aux directeurs des AREF, en coordination avec le wali, les prérogatives pour déterminer les formules les plus pertinentes conformément aux spécificités spatiales de chaque région, tout en respectant l’emploi du temps scolaire.

Cette décision intervient suite aux conclusions des rencontres de concertation qui ont eu lieu les 8 et 9 novembre au siège de la wilaya de Béni Mellal-Khénifra sous la supervision du wali, en présence du directeur de l’AREF, des représentants des associations de parents d’élèves, des syndicats les plus représentatifs, des membres du conseil d’administration de l’AREF et des directeurs des établissements scolaires.