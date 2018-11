Horaires scolaires: Des formules adaptées à partir du 12 novembre, retour à l’horaire normal en période de printemps

Rabat – Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé l’adoption, à partir du 12 novembre, de formules adaptées pour les horaires scolaires, selon les milieux rural et urbain et les différents cycles, avec un retour à l’horaire normal en période de printemps.