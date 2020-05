Huit personnes guéries du Covid-19 quittent l’hôpital Al Farabi d’Oujda

jeudi, 21 mai, 2020 à 17:58

Oujda – Huit personnes guéries du nouveau coronavirus (Covid-19) ont quitté jeudi le Centre hospitalier régional Al Farabi d’Oujda, et ce après des tests médicaux et cliniques qui ont confirmé leur rémission totale.

Ces patients ont passé entre 27 et 30 jours au bâtiment consacré au traitement du Covid-19 au niveau de cet hôpital et leur état de santé est resté stable et ne suscitait pas d’inquiétudes.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le directeur du Centre hospitalier régional Al Farabi d’Oujda, Dr Mohamed Khaldi, a exprimé sa satisfaction ainsi que celle de l’ensemble des cadres médicaux et personnel soignant pour ces rémissions, remerciant les équipes médicales, civiles et militaires, qui se sont chargées de ces cas.

Il a tenu aussi à remercier l’ensemble du personnel paramédical et infirmier, le personnel chargé de l’hygiène, du nettoyage et de la désinfection, les agents de gardiennage et l’ensemble des intervenants, notant que ce résultat est le fruit de la conjugaison des efforts de l’ensemble de ces intervenants.

L’hôpital Al Farabi a accueilli au total une vingtaine de cas d’infection au nouveau coronavirus, et ne compte plus, après ces guérisons, qu’un seul cas actif enregistré hier mercredi et pris en charge depuis dans le service consacré au Covid-19, a précisé M. Khaldi, soulignant qu’il s’agit d’un cas asymptomatique même si les analyses ont confirmé qu’il est atteint du Covid-19.

L’ensemble des huit cas sortis ce jeudi étaient stables et ont pu se rétablir malgré le fait que certains patients souffraient d’autres maladies parallèles, qui ont également été traitées lors de cette période d’hospitalisation, a-t-il ajouté.

De son côté, Dr Rachid Taoufik, chirurgien et responsable de la communication et de la coordination du comité Covid-19, a qualifié de «jour de fête» cette journée marquée par la sortie de huit patients guéris de ce virus, notant que les équipes médicales, paramédicales et autres intervenants resteront pleinement mobilisés jusqu’à atteindre l’objectif de zéro cas actif dans la région.

Il a mis en exergue les efforts déployés par tous les intervenants, personnel médical, paramédical, infirmier, administratif et technicien, sans oublier l’appui considérable apporté par le personnel médical militaire, ayant permis de traiter efficacement les cas du Covid-19.

«Nous espérons voir la fin de cette pandémie, mais l’hôpital Al Farabi est prêt à accueillir tout nouveau cas éventuel ou deuxième vague du virus et les équipes luttant contre le Covid-19 resteront mobilisées et prêtes à intervenir», a-t-il assuré, appelant l’ensemble des citoyens à mettre en œuvre les mesures de précaution et de prévention décidées par les autorités publiques pour endiguer cette pandémie.

Plusieurs personnes guéries ont exprimé, à cette occasion, leur satisfaction pour leur rémission et leurs remerciements à l’ensemble des équipes médicales et personnel soignant, mettant l’accent sur la qualité des soins et de l’attention dont elles ont bénéficiée tout au long de leur période d’hospitalisation.

A noter que la région de l’Oriental a enregistré, jusqu’à jeudi 21 mai à 16h00, un total de 165 cas de rémission du nouveau coronavirus, sur un total de 180 cas d’infection confirmés, dont 8 décès.