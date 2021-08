Ibrahim Moussaoui, un modèle de réussite dans le développement des solutions informatiques et la gestion d’entreprise

vendredi, 13 août, 2021 à 15:08

Le peuple marocain et la famille du Mouvement national, de la résistance et de l’armée de libération commémorent cette année le 68ème anniversaire de la Manifestation du Méchouar (14 et 15 août 1953), l’une des pages les plus rayonnantes de l’épopée de la résistance nationale pour le recouvrement de l’indépendance du Royaume.