ICESCO: Conférence internationale sur les valeurs civilisationnelles de la Sîrah du Prophète le 27 mai

vendredi, 7 mai, 2021 à 17:14

Rabat – Une grande Conférence internationale sur les valeurs civilisationnelles de la Sîrah du Prophète sous le signe “vers une vision future de la Sîrah” se tiendra le 27 mai sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a annoncé l’Organisation du Monde islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO).

Cité dans un communiqué, le Directeur général de l’ICESCO Salim Al-Malik a déclaré que le généreux Haut Patronage Royal de cette importante Conférence, tenue par l’Organisation en partenariat avec la Rabita Mohammadia des Oulémas du Maroc et la Ligue islamique mondiale, est un honneur et une fierté pour l’ICESCO qui bénéficie du soutien incessant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Cette grande conférence verra une participation de haut niveau de chefs d’État, d’éminentes personnalités internationales de l’intérieur et de l’extérieur du monde islamique, d’institutions et d’organisations internationales, ainsi que de savants et professeurs spécialisés dans la Sîrah du Prophète et les sciences y afférentes, a relevé M. Al-Malik.

Un parterre d’experts en médias, communication et analyse du discours et de porteurs d’initiatives médiatiques et culturelles réussies pour faire connaître le Prophète Sidna Mohammed (PSL) prendront part à cet évènement, a-t-il ajouté.

Et d’expliquer que ce conclave international est une riposte académique et pratique aux tentatives de diffamation à l’égard du Prophète (PSL) et s’inscrit dans le cadre de la vision de l’ICESCO et sa nouvelle stratégie d’action, qui en fait un phare civilisationnel international. En effet, a-t-il ajouté, l’Organisation œuvre à présenter la véritable image de la civilisation et de la culture islamiques et à consolider les valeurs de coexistence et de dialogue entre tous, afin de parvenir à la paix et construire un avenir radieux pour le monde entier.

Le Directeur général de l’ICESCO a indiqué que cette Conférence vise à élaborer une stratégie de communication pour traiter les dimensions fonctionnelles de la Sîrah du Prophète, limiter les questions subjectives et objectives liées à son étude, collecter et organiser les efforts académiques en matière de recherche sur la Sîrah et établir pour celle-ci une vision renouvelée assortie d’horizons futurs.

La Conférence vise également à doter les organisations et instances œuvrant dans l’éducation, la culture, les sciences et la communication de mécanismes et outils de travail méthodologiques pour élaborer des plans d’action et établir des expertises à même de faire connaître la Sîrah du Prophète Sidna Mohammed, a-t-il relevé.

Il a aussi précisé que cette Conférence examinera quatre axes principaux, à savoir, “la Sîrah du Prophète et les efforts académiques”, “la Sîrah du Prophète et les dimensions fonctionnelles”, “la Sîrah du Prophète et les questions contemporaines” ainsi que des témoignages directs à travers le monde sur le Maître des créatures et Son Message ultime.

C’est ainsi que de nombreux savants et professeurs d’autres religions ont répondu à l’appel de l’ICESCO afin de participer en tant que spécialistes pour faire connaître la Sîrah du Prophète.

La Conférence donnera lieu à une déclaration et des recommandations qui seront diffusées dans de nombreuses langues à toutes les organisations, institutions et instances internationales spécialisées dans la culture et le dialogue civilisationnel.