ICESCO/UNFPA: signature d’un mémorandum d’entente pour promouvoir le statut des femmes au Maroc

lundi, 14 juin, 2021 à 21:58

Rabat – Un mémorandum d’entente a été signé par l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et le Fonds des Nations Unies pour la Population au Maroc (UNFPA) avec pour but de fédérer leurs efforts en matière de promotion des politiques, des droits et de la coopération pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles au Maroc.

En vertu de cet accord, l’ICESCO et le bureau de l’UNFPA au Maroc vont œuvrer ensemble pour mener un plaidoyer sur les politiques publiques qui concernent les femmes, les filles et les jeunes, promouvoir les droits des femmes et des filles à travers des initiatives innovantes ainsi que la coopération sud-sud, indique l’UNFPA lundi dans un communiqué.

Les actions que l’UNFPA et l’ICESCO vont mener conjointement au Maroc visent également la promotion du leadership féminin et le renforcement de l’accès des populations vulnérables aux informations, aux services et aux opportunités, ajoute la même source.

Elles se fixent aussi pour objectifs l’appui à la digitalisation, la capitalisation de l’expertise des deux Organisations concernant l’autonomisation des femmes et des filles vulnérables ainsi que le renforcement de la recherche scientifique en la matière.

L’année 2021 a été lancée par l’organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture comme l’année de la femme sous le thème “Femmes pour le futur”, relève le communiqué, notant que la signature de ce mémorandum s’inscrit dans ce cadre et permet également d’opérationnaliser l’accord de coopération existante entre l’UNFPA et l’ICESCO au niveau international depuis 1996.