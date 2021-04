Ifrane: Coup d’envoi du premier printemps des sciences sociales

vendredi, 9 avril, 2021 à 22:43

Ifrane – La première édition du printemps des sciences sociales s’est ouverte, vendredi à Ifrane, avec la participation d’une pléiade d’universitaires et de chercheurs issus de différents établissements marocains d’enseignement supérieur.

Une centaine d’universitaires et doctorants de plusieurs universités marocaines prennent part à cette rencontre de trois jours (09-11 avril), initiée par les facultés des lettres et des sciences sociales relevant des universités Mohammed V de Rabat et Al Akhawayn d’Ifrane et le Conseil de la Communauté Marocaine de l’Etranger (CCME).