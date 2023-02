Ifrane : La Fondation Mohammed V pour la Solidarité apporte une aide humanitaire à la population touchée par la vague de froid

dimanche, 5 février, 2023 à 12:09

Dayet Aoua (Province d’Ifrane) – La Fondation Mohammed V pour la Solidarité a entamé samedi la distribution d’aides humanitaires aux habitants de la commune de Dayet Aoua, dans la province d’Ifrane, touchés par la vague de froid vague qui sévit actuellement dans la région.

Ainsi, quelque 800 familles ont reçu, conformément aux hautes instructions royales, des aides humanitaires sous forme de denrées alimentaires, notamment de la farine, du riz, du sucre, du thé, du sel, de l’huile et du lait en poudre, en plus des couvertures.

Un total de 6.000 kits de produits alimentaires a été distribué par la Fondation depuis le début de cette semaine jusqu’à samedi, dans les régions d’Ifrane et d’Azrou, couvrant plus de 7 communes rurales et 101 douars.

L’opération de distribution de l’aide humanitaire s’est déroulée dans de bonnes conditions grâce à la coordination avec les différents intervenants, notamment le ministère de l’Intérieur et les autorités locales, qui ont apporté leur soutien à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour le succès de cette opération.

Dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne d’information en continu (M24), Mourad Jerouhi, chargé de projets à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a indiqué que l’opération de distribution de l’aide humanitaire intervient en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, afin d’aider la population vivant dans les zones montagneuses, en particulier celles touchées par la vague de froid et les chutes de neige.

M. Jerouhi a ajouté que la Fondation assure la distribution de l’aide en coordination avec les autorités locales, les équipes de la Gendarmerie Royale, les Forces Auxiliaires et les services techniques de la province, où 6.000 familles ont bénéficié de l’opération dans de bonnes conditions.

Le responsable des projets à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a souligné que cette opération humanitaire intervient à un moment où la circulation connaît des perturbations sur certains axes routiers en raison des chutes de neige et du grand froid qui touchent la région.

De leur côté, les bénéficiaires de ces aides ont salué cette opération humanitaire qui intervient dans un contexte marqué par une baisse record des températures, exprimant leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour cette initiative généreuse.

Le Souverain avait donné Ses Hautes Instructions pour le lancement immédiat de cette initiative de solidarité visant à aider la population rurale à faire face à la sévère vague de froid qui touche plusieurs régions du Royaume.