Ifrane: L’IA au cœur de l’Université d’été d’Al Akhawayn

mercredi, 24 juillet, 2024 à 8:48

Ifrane – Les travaux de la deuxième édition de l’Université d’été d’Al Akhawayn d’Ifrane (AUI), organisée du 21 au 26 juillet sous le thème “Combler le fossé des compétences en gestion de produits IA”, se sont poursuivis mardi avec la participation de spécialistes du Maroc et de l’étranger.

Dans une déclaration à la MAP, Salah Al-Majeed, doyen de l’Ecole des sciences et de l’ingénierie à l’université Al Akhawayn, a souligné l’importance de cette édition de l’Université d’été, qui réunit des chefs d’entreprise, des cadres et des ingénieurs désireux d’approfondir leurs connaissances en intelligence artificielle.

Il a mis en avant le rassemblement de talents du Maroc et de l’étranger pour discuter des innovations récentes, tout en indiquant que l’AUI se positionne comme un centre de connaissances et de compétences.

M. Al-Majeed a également évoqué le rôle important de l’université dans le développement technologique du pays, soulignant son implication dans le domaine de l’IA, non seulement au Maroc, mais aussi à l’échelle du continent africain.

“L’événement accueille environ 60 participants issus de diverses universités marocaines, comprenant des étudiants de premier cycle, de cycles supérieurs et des doctorants. Le programme propose des conférences données par des experts internationaux du Canada, des Etats-Unis, du Royaume-Uni et d’Afrique, ainsi que par des professeurs de l’université”, a-t-il précisé.

Les participants ont également accès à des expériences pratiques avec des entreprises technologiques comme Google et Microsoft, a-t-il ajouté.

Le doyen a mis en avant l’aspect pratique de cette université d’été, citant l’organisation de hackathons et d’ateliers permettant aux participants de travailler en groupe sur des projets innovants, estimant que cette approche vise à encourager l’innovation et l’entrepreneuriat dans le domaine de l’IA.

De son côté, Houda Chakiri, professeur en informatique à l’AUI, a souligné que le programme de cette université d’été comprend des conférences, des présentations sur les recherches actuelles en IA, ainsi que des cas pratiques présentés par des sociétés multinationales du secteur.

Selon Mme Chakiri, cette formation vise à développer les compétences des participants dans la création de modèles d’IA, avec un accent particulier sur les solutions répondant aux objectifs de développement durable.

Elle a précisé que l’initiative cherche à bénéficier non seulement à la société marocaine, mais aussi à l’ensemble du continent africain.

Pour sa par, la professeure à l’Université Al Akhawayn d’Ifrane et membre du comité d’organisation, Ibtissam Atachi, a détaillé les objectifs et la structure de cette université d’été.

Elle a expliqué que l’événement vise à équiper les participants, qu’ils soient doctorants, étudiants en licence ou en master, d’outils liés à l’intelligence artificielle.

Mme Atachi a souligné que le but est de préparer les étudiants aux exigences du marché du travail et de les encourager à faire progresser le domaine de l’IA, tant en recherche qu’en application pratique.

Elle a précisé que le programme comprend diverses activités permettant aux participants de développer des prototypes basés sur les connaissances acquises durant la formation.

Selon les organisateurs, cette deuxième édition de l’Université d’été d’Al Akhawayn sur l’intelligence artificielle affirme l’engagement de l’institution à former la prochaine génération de talents en IA au Maroc et en Afrique. En combinant expertise internationale, applications pratiques et focus sur le développement durable, l’AUI veut se positionner comme un acteur clé dans la promotion de l’innovation technologique.

Le programme de cette édition vise à explorer les applications de l’IA dans l’environnement professionnel et à familiariser les participants avec les outils nécessaires à son intégration efficace. A travers des sessions théoriques et des activités pratiques, les participants abordent les différentes phases d’un projet IA, les meilleures pratiques du secteur, ainsi que les enjeux de la qualité des données et de la gouvernance de l’IA.