Ifrane : Une unité mobile apporte des soins aux populations enclavées

vendredi, 8 mai, 2020 à 15:00

Ifrane – Une unité médicale mobile a été mobilisée par la délégation provinciale de la santé d’Ifrane pour apporter les soins nécessaires aux populations enclavées des zones montagneuses de la province d’Ifrane.

Cette initiative, qui a porté sur une panoplie de services médicaux, a déjà bénéficié à 225 personnes, dont des femmes et des enfants de la localité de d’Afenourir relevant de la commune de Ain Leuh.

L’objectif, selon la direction provinciale, est de rapprocher les soins médicaux des populations éloignées et enclavées et de veiller à préserver la santé des citoyens durant cette période d’état d’urgence décrété par les autorités publiques pour lutter contre la propagation de la Pandémie du COVID-19.

Cette action médicale s’inscrit aussi dans le cadre de la mise en œuvre du programme de surveillance de la grossesse et de l’accouchement et le programme de vaccinations des enfants.

Dans le cadre de cet élan de solidarité enclenché au niveau national, l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) d’Ifrane a contribué à l’acquisition de matériel médical au profit de la délégation de la santé et au soutien financier de la maison de maternité à Ain Leuh, créée dans le cadre de l’INDH, et des centres sociaux des personnes âgés, des handicapés et des enfants abandonnés d’Azrou.

Un total de 10.000 familles démunies de la province d’Ifrane avait bénéficié de bons d’achat et de paniers de denrées alimentaires, dans le cadre de l’élan national de solidarité pour faire face à la propagation du Coronavirus.

Cette initiative avait fait appel à la générosité de nombre d’acteurs locaux et régionaux, dont l’association ”Club Ifrane pour la culture et le développement” et les conseils provincial, régional de Fès-Meknès et communal d’Ifrane, ainsi que des entreprises locales, en vue de venir en aide aux familles confinées, en application de l’état d’urgence sanitaire, entré en vigueur depuis le 20 mars.

Cette action était venue s’ajouter à une série de mesures à caractère social qui ont été prises dans la province d’Ifrane dans le cadre des efforts visant à endiguer la pandémie du coronavirus et à protéger la santé des citoyens.