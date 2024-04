Un Iftar collectif au profit des pensionnaires de la prison locale de Laâyoune

samedi, 6 avril, 2024 à 16:32

Laâyoune – L’Administration de la prison locale de Laâyoune a organisé, vendredi soir, un Iftar collectif au profit des pensionnaires de cet établissement pénitentiaire, à l’occasion du mois béni du Ramadan.

Organisée en partenariat avec l’association “Al Amne et Al Amane pour la femme et l’enfant” à Laâyoune, avec l’appui de la wilaya de la région Laâyoune-Sakia El Hamra et la Direction régionale de la Culture, en coordination avec la Coordination régionale de l’Entraide nationale, cette cérémonie a été marquée par la distribution d’un lot de vêtements et de cadeaux aux pensionnaires de cet établissement pénitentiaire.

Cette initiative humanitaire a eu un impact moral positif sur les détenus, notamment en ce mois sacré, a indiqué dans une déclaration à la presse, le directeur de la prison locale de Laâyoune, Hassan Aba Cheikh.

Il a également salué ce geste noble initié par l’association “Al Amne et Al Amane pour la femme et l’enfant”, qui incarne l’esprit de solidarité de la société civile envers cette catégorie.

De même, M. Aba Cheikh a fait savoir que cette initiative vise à atténuer les pressions psychologiques des détenus durant la période d’incarcération, dans l’optique d’assurer leur intégration dans la société.

Cet evenement constitue aussi une occasion pour passer en revue la mise en œuvre des différents programmes de réinsertion destinés aux pensionnaires de cet établissement relevant de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, a-t-il noté.

Pour sa part, la présidente de l’association “Al Amne et Al Amane pour la femme et l’enfant”, Leila Cherifi, a souligné que l’association ambitionne de mettre en place un programme d’action annuel au profit des détenus, dans le cadre de la convergence et la complémentarité entre le tissu associatif et l’Administration de cet établissement pénitentiaire.

Ce ftour collectif qui s’est déroulé en présence notamment du président de la Commission régionale des droits de l’Homme, du président du Conseil local des oulémas, des représentants d’instances judiciaires, des élus et des chefs de services extérieurs, a été ponctué par des hommages rendus aux acteurs locaux en reconnaissance de leurs efforts pour soutenir de telles initiatives.