Iftar de Dar Al Maghrib à Montréal sous le signe de la convivialité et du vivre-ensemble

samedi, 6 avril, 2024 à 15:11

Montréal – Le Centre culturel marocain Dar Al Maghrib à Montréal a organisé la 4ème édition de son Iftar ramadanesque en présence d’un parterre de diplomates et de personnalités de tout horizon et confessions, ainsi que des membres des communautés marocaine et étrangère installées au Canada.