Inauguration du complexe administratif de l’Ordre des avocats auprès des cours d’appel d’Agadir, Guelmim et Laâyoune

samedi, 27 mars, 2021 à 16:10

La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a déféré, samedi, devant le parquet près de la Cour d’appel de Casablanca, deux fonctionnaires de police, de grades d’officier principal et d’officier, relevant de la préfecture de police de Casablanca, après l’achèvement de l’enquête sur leur implication présumée dans une affaire de falsification et usage de documents officiels, de vol et d’atteinte à l’inviolabilité du domicile.