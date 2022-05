Inauguration du nouveau siège du Commissariat de circonscription d’Imintanoute

mardi, 17 mai, 2022 à 8:31

Imintanoute (Province de Chichaoua) – Le nouveau siège du Commissariat de circonscription d’Imintanoute, relevant du district provincial de Chichaoua, a été inauguré, lundi, à l’occasion de la célébration du 66ème anniversaire de la création de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN).

Erigé sur une superficie de 3.000 m2, le nouveau bâtiment, qui a nécessité un investissement global de l’ordre de 20.000.000 DH, abrite plusieurs services, notamment l’arrondissement de police, la brigade de la police judiciaire, la brigade des renseignements généraux, la cellule administrative, la cellule des systèmes d’information et de communication, la cellule de l’action sociale et la cellule de la documentation et de la carte d’identité.

Bâti conformément aux normes internationales en vigueur, le nouveau siège, construit sur trois niveaux, a pour objectif de renforcer la présence sécuritaire dans les différents quartiers de la ville d’Imintanoute et d’améliorer les conditions de travail des fonctionnaires et d’accueil des usagers.

“Cette inauguration, qui intervient dans le cadre de la célébration du 66ème anniversaire de la création de la DGSN, témoigne de l’importance accordée par la Direction Générale de la Sûreté Nationale à hisser le système policier pour qu’il réponde aux aspirations des citoyens”, a souligné le chef du Commissariat de circonscription d’Imintanoute, le commissaire divisionnaire Abdelahdi Abourial, dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée d’information en continu de la MAP.

Le nouveau siège, qui va contribuer à consolider la politique de proximité suivie par la DGSN sur l’ensemble du territoire national, vise à assurer un service public sécuritaire de qualité au citoyen, la pierre angulaire dans les différents programmes et des stratégies de la DGSN, a affirmé M. Abourial.

Faisant savoir que cet établissement est doté des équipements techniques avancés et des ressources humaines et logistiques nécessaires afin de permettre aux différents services de police d’accomplir leur mission dans les meilleures conditions, le responsable sécuritaire a passé en relief la nouvelle stratégie sécuritaire basée notamment sur le renforcement des capacités des fonctionnaires, l’amélioration de la qualité des prestations offertes au citoyen et l’ouverture et la communication en vue de concrétiser le concept de la police citoyenne, moderne et développée, et garantir l’excellence et l’efficacité en termes de rendement.

La cérémonie a été tenue en présence notamment du gouverneur de la province de Chichaoua, M. Bouabid El Guerrab, le préfet de police de Marrakech, M. Said El Aloua, de responsables centraux de la DGSN, de responsables sécuritaires, militaires et judiciaires, de représentants des autorités locales et provinciales, d’élus et de chefs de services décentralisés.