Inauguration du nouveau siège du district provincial de la Sûreté nationale d’Es-Semara

lundi, 20 mai, 2024 à 10:47

Es-Semara – Le nouveau siège du district provincial de la Sûreté nationale d’Es-Semara a été inauguré, samedi, et ce dans le cadre des célébrations marquant le 68è anniversaire de la création de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Ce nouveau siège a été inauguré en présence du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, du gouverneur de la province, Hamid Naimi et du préfet de police de Laâyoune, Hassan Abou Dahab, ainsi que des consuls accrédités à Laâyoune et des personnalités civiles, militaires et judiciaires.

Edifiée sur une superficie totale de 5.060 m2, dont environ 4.530 m2 couverts, cette importante infrastructure vient renforcer les infrastructures de police dans la province, rapprocher les services de police des citoyens et améliorer les conditions de travail des fonctionnaires et d’accueil des usagers.

Dans une déclaration à la presse, M. Abou Dahab a souligné que l’inauguration de ce nouveau siège s’inscrit dans le cadre de la volonté de la Direction générale de la sûreté nationale de poursuivre ses efforts pour la modernisation et le développement des installations et des équipements de police, pour répondre aux attentes des citoyens.

Ce nouveau siège comprend plusieurs services de police, dont la police judiciaire, les renseignements généraux et la sécurité publique, ainsi que des moyens logistiques et techniques, en vue d’améliorer les conditions d’accueil des usagers et de répondre instantanément à leurs demandes, a-t-il poursuivi.

Les mesures menées par les services de sûreté s’appuient sur un ensemble d’approches et de concepts de sûreté, dont la police de proximité et la police citoyenne, en vue d’améliorer de manière continue l’efficacité et la qualité des services de sûreté, a-t-il enchainé.

La DGSN s’est engagée, au cours des dernières années, dans un plan de développement des infrastructures de police, et de modernisation des bâtiments et des structures de sécurité, afin d’assurer des espaces de travail intégrés, à même d’améliorer les conditions de travail des fonctionnaires et d’accueil des usagers.