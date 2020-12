Inauguration du tribunal de la famille d’Azrou

vendredi, 18 décembre, 2020 à 19:06

La décision de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara reflète une “politique d’État” des États-Unis, a indiqué le président de l’Institut péruvien de droit et des relations internationales, Miguel Angel Rodriguez Mackay, notant que cette position renforce davantage les relations historiques entre Rabat et Washington.