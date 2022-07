Inauguration d’un nouveau district de police à Martil

vendredi, 8 juillet, 2022 à 16:28

Martil – Un nouveau district de police a été inauguré, vendredi à Martil, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) visant à développer, moderniser et renforcer ses infrastructures et à rapprocher l’administration sécuritaire du citoyen.

Ce troisième district de police a été inauguré dans le complexe Ryad Sofia à Martil, en présence notamment du gouverneur de la préfecture de M’diq-Fnideq, Yassin Jari, du préfet de police de Tétouan, Mohamed El Oualidi, et de représentants des autorités sécuritaires, militaires et judiciaires, et d’instances élues.

Cette structure de sécurité couvre une superficie de 13,7 km2, qui comprend des quartiers résidentiels, des établissements scolaires et universitaires, des installations sportives et industrielles, une zone pour la délocalisation de services, des complexes touristiques s’étendant à Cabo Negro, et un vaste réseau routier.

Elle offrira ses services à plus de 25.000 habitants, un nombre qui augmente de manière significative pendant la période estivale, vu que le bâtiment se distingue par sa proximité de la population et ses équipements techniques modernes.

Ce bâtiment, composé d’un rez-de-chaussée et de deux étages, comprend plus de 10 bureaux de prestation de services aux citoyens, ainsi que des dépendances et des structures d’accueil, qui permettront de fournir des services intégrés de proximité aux usagers.

Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, M. El Oualidi a souligné que la création de cette structure de sécurité intervient en exécution des instructions du directeur général de la Sûreté nationale, afin d’œuvrer à améliorer les services de police et à rapprocher l’administration sécuritaire des citoyens.

Le préfet de police a indiqué qu’il s’agit de répondre à l’expansion géographique et à la croissance démographique qu’a connues la ville de Martil ces dernières années, ajoutant que l’objectif est d’alléger la pression sur les premier et deuxième districts et d’améliorer les conditions d’accueil des citoyens et les services qui leur sont fournis.

La DGSN s’est engagée, au cours des dernières années, dans un plan de développement des installations de police, et de modernisation des bâtiments et des structures de sécurité, afin d’assurer des espaces de travail intégrés, à même d’améliorer les conditions de travail des fonctionnaires et d’accueil des usagers.