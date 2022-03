Inauguration à El Hajeb de “Dar Almoustatmir Al Qaraoui” et à Meknès du “Centre Régional des Jeunes Entrepreneurs Agricoles”

samedi, 26 mars, 2022 à 11:15

Meknès – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki a inauguré, vendredi à El hajeb “Dar Almoustatmir Al Qaraoui” et à Meknès le “Centre Régional des Jeunes Entrepreneurs Agricoles et Agro-alimentaires” (CRJEA).