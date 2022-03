Inauguration et lancement de projets de développement agricole dans les provinces de Guercif et de Taourirt

dimanche, 27 mars, 2022 à 21:46

Guercif – Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, M. Mohamed Sadiki, a procédé, dimanche, à l’inauguration et au lancement de projets de développement agricole dans les provinces de Guercif et de Taourirt.