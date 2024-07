Inauguration et lancement de projets de développement à Guelmim et Sidi Ifni

vendredi, 26 juillet, 2024 à 11:26

Guelmim – Plusieurs projets de développement ont été inaugurés et lancés jeudi dans les provinces de Guelmim et de Sidi Ifni, à l’occasion du 25ème anniversaire de la glorieuse fête du Trône.

Ces projets visent notamment à renforcer les infrastructures routières et hospitalières, développer le raccordement à l’eau potable et promouvoir la scolarisation en milieu rural.

Ainsi, dans la commune d’El Fask, le wali de la région Guelmim-Oued Noun, Mohamed Najem Abhai, accompagné de la présidente du Conseil de la région, Mbarka Bouaida, a donné le coup d’envoi à deux projets de renforcement des infrastructures routières, qui s’inscrivent dans le cadre du programme de réduction des disparités spatiales et sociales dans le monde rural.

Le premier projet nécessite un investissement de 30 millions de dirhams (MDH), dont une contribution de 20 MDH du Conseil régional et de 10 MDH du ministère de l’Equipement et de l’Eau, alors que le second projet représente un investissement de 45 MDH, dont 6 MDH apportés par le Conseil régional, 30 MDH par le ministère de l’Equipement et de l’Eau et 9 MDH par le Fonds de développement rural.

Ces projets visent notamment à améliorer les conditions de transport et d’accès des citoyens aux services de base et à renforcer la sécurité routière.

Dans la commune de Taghjijt, la délégation a lancé les travaux d’approvisionnement en eau potable des centres de la région, dans le cadre du programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027, ainsi que les chantiers d’aménagement des zones oasiennes et de lutte contre les risques d’incendies récurrents dans quatre oasis de la commune, pour un budget de 25,4 MDH.

Les travaux de construction d’un internat au lycée Timoulay ont été aussi lancés pour un coût estimé à 4,5 MDH.

Dans le domaine du renforcement des infrastructures hydriques, la délégation a donné le coup d’envoi au projet d’aménagement du barrage Sidi Mahjoub dans la commune d’Ifrane Atlas Sghir pour un coût total estimé à 6 MDH.

Dans la province de Sidi Ifni, M. Abhai, accompagné du gouverneur de la province, Hassan Sidki et de Mme Bouaida, a présidé le lancement des travaux de construction de l’hôpital de proximité dans la commune de Lakhsas, pour un budget de 61,6 MDH.

Le projet vise à améliorer l’accès de la population aux soins de santé, à renforcer les infrastructures hospitalières et à accroître la qualité des services de santé.