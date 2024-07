Inauguration à Rabat de l’exposition permanente du Comité Al-Qods

dimanche, 28 juillet, 2024 à 14:11

Rabat – L’exposition permanente du Comité Al-Qods, relevant de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), a été inaugurée, samedi au siège de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif à Rabat, coïncidant avec la célébration de la Glorieuse Fête du Trône.

L’exposition comprend un pavillon marocain et un autre palestinien, ainsi que trois expositions de photographies documentant les principales étapes historiques du Comité Al Qods et des réalisations de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, ainsi que des photos de la visite historique effectuée par Feu SM Mohammed V en Jordanie, en Palestine et à Al-Qods en 1960.

L’exposition comporte des lettres et messages Royaux à l’administration de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, ainsi que des documents et autres acquisitions précieux offerts par des institutions nationales et des particuliers à l’Agence pour enrichir le contenu de l’exposition.

Le pavillon dédié au patrimoine palestinien met en avant les costumes traditionnels féminins palestiniens, les produits artisanaux, de bijouterie et de broderie, qui symbolisent l’identité palestinienne, outre des oeuvres d’art reflétant l’histoire et la civilisation de la Palestine et de son peuple.

Intervenant à cette occasion, le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a indiqué que l’action de l’Agence se poursuit, sous la supervision directe de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, sur la base d’une approche qui puise son esprit dans la sagesse du Souverain et Sa vision clairvoyante.

Le Maroc, a-t-il ajouté, a été le premier pays à acheminer des aides humanitaires par voie terrestre à Gaza durant le mois de Ramadan dernier, ayant bénéficié à la population de Gaza et d’Al-Qods, rappelant qu’en juin dernier, des aides médicales ont aussi été envoyées aux hôpitaux de la bande de Gaza, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi.

De son côté, Ghada Terawi, conseillère à l’ambassade de l’Etat de Palestine au Maroc, a relevé que l’importance de l’exposition permanente du Comité Al-Qods réside dans le fait qu’elle relie le passé au présent, ajoutant que l’exposition comprend des costumes traditionnels, des objets et des acquisitions palestiniens datant d’avant 1948.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Terawi a indiqué que l’exposition s’intéresse à des aspects du patrimoine palestinien qui reflètent l’histoire et la culture de la Palestine, notant qu’elle documente également le début de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif et présente des textes précieux sur son parcours et ses réalisations.

Cette cérémonie a été marquée par un hommage rendu à l’ambassadeur Moulay Mehdi Alaoui, conseiller diplomatique de l’Agence Bayt Mal Al-Qods. De même, la Fatiha a été récitée à la mémoire de Reda Atta Abbas, directeur général adjoint de l’Agence Bayt Mal Al-Qods, décédé le 14 juillet courant.

A cette occasion, les participants ont effectué une tournée dans les différents pavillons de l’exposition. De même, un documentaire vidéo mettant en avant les activités de l’Agence Bayt Mal Al-Qods et ses réalisations a été projeté.

L’inauguration de l’exposition s’est déroulée en présence du Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri et des représentants du corps diplomatique accrédité au Maroc et d’organisations internationales.