INDH : 1.093 projets et actions de plus de 843 MDH réalisés dans la province d’Errachidia

mercredi, 10 juin, 2020 à 16:52

Errachidia – Un total de 1.093 projets et actions d’un montant global de 843.534.753 millions de Dirhams (MDH) ont été réalisés dans le cadre de la phase 1 et 2 de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) durant la période allant de 2005 à 2018, selon des données de la wilaya de la région de Drâa-Tafilalet.

Parmi ces projets et actions, exécutés avec une contribution du fonds de l’INDH de 519.797.919 MDH, 336 ont été réalisés dans le cadre de la phase 1 (2005-2010) grâce à un investissement de 198.472.722 MDH, alors que 757 l’ont été durant la phase 2 (2011-2018) avec une enveloppe de 645.062.031 MDH, précise la même source.

Le programme Transversal des phases 1 et 2 de l’Initiative a vu la réalisation de 399 projets d’un montant global de 222.642.786 MDH, dont 119.929.464 MDH comme contribution du fonds de l’INDH, alors que 517 projets et actions ont été mis en œuvre pour le compte du programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural grâce à un investissement de 275.826.852 MDH, dont 191.989.807 MDH comme contribution de l’INDH.

De même, 59 projets et actions ont été réalisés au titre du programme de lutte contre l’exclusion en milieu urbain avec un du budget de 96.723.400 MDH, dont 63.438.400 MDH du fonds de l’INDH, tandis que 65 projets et actions ont été effectués au titre du programme de lutte contre la précarité grâce un montant de 59.372.717 MDH, dont 52.332.717 MDH du fonds de l’Initiative.

Pour ce qui est du programme de mise à niveau territoriale de la phase 2 de l’INDH, 53 projets et actions ont été réalisés avec un budget de 188.969.000 MDH, dont 92.107.533 MDH comme participation du fonds de l’INDH.

La répartition par secteur d’activité des projets et actions réalisés dans le cadre des phases 1 et 2 de l’INDH au niveau de la province d’Errachidia fait ressortir que 148 ont porté sur la réalisation d’infrastructures de base comme les voiries (22), l’adduction et la distribution d’eau potable (45), l’électrification et l’éclairage (19) ou l’environnement, l’assainissement et l’aménagement urbains (62).

Un total de 206 projets ont concerné les services sociaux de base, dont l’éducation (129) et la santé (77), alors que 304 actions ont porté sur des activités génératrices de revenus, à l’instar du commerce, de la petite industrie et des services de proximité (36), l’agriculture (199), l’artisanat (67) et le tourisme (2).

S’agissant du domaine de l’animation socio-culturelle et sportive, 108 projets et actions ont été exécutés dans les secteurs de la jeunesse et sport (73) et la culture et le culte (35).

Un total de 44 projets et actions ont porté sur la réalisation de centres sociaux, dont des centres pluridisciplinaires (3), des centres pour personnes aux besoins spécifiques (2), 1 centre pour femmes en situation de grande précarité (1), “Dar Talib et Taliba” -Maisons de l’étudiant- (35), 1 centre pour personnes âgées, 1 centre d’hémodialyse et 1 centre d’écoute et d’orientation.

Un total de 29 projets ont été réalisés dans le secteur de la formation professionnelle et du renforcement des capacités.

Lancée en 2005 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’INDH est un chantier de Règne destiné à réduire les grands déficits socio-économiques, favoriser l’intégration économique des plus démunis et préserver ainsi leur dignité.