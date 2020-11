INDH: Plus de 10 MDH pour des projets d’auto-emploi à Tarfaya

mercredi, 25 novembre, 2020 à 22:47

Tarfaya – L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a mobilisé 10,77 millions de dirhams pour financer 165 projets d’auto-emploi dans la province de Tarfaya au titre de 2019-2020.

Ces projets, qui ont profité à 345 bénéficiaires, s’inscrivent dans le cadre du troisième programme de la 3ème phase de l’INDH portant sur l’amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes.

Ces données ont été présentées au gouverneur de la province de Tarfaya, Mohamed Hamim, lors d’une cérémonie organisée à l’occasion du 65ème anniversaire de la Fête de l’indépendance.

Dans le cadre de la promotion de l’économie sociale et solidaire, le nombre de projets a atteint 43 avec une enveloppe budgétaire de 5 MDH pour l’année 2020.

S’y ajoutent 25 projets d’une valeur de 1,7 MDH visant à favoriser l’autonomisation économique de la jeunesse de la province.

Quant à l’initiative “Tarfaya Moubadara”, qui est dans sa première phase, quelque 97 projets ont été validés par le Comité provincial du développement humain (CPDH), avec un montant global de plus de 3,37 MDH pour les années 2019 et 2020.

Dans une déclaration à la MAP, le président du Conseil provincial de Tarfaya, Mohamed Salem Bahia, a souligné que le lancement de ces projets destinés aux jeunes locaux donnera une forte impulsion à la dynamique socio-économique en cours dans la province.

Il a relevé que la réalisation de ces projets touchant divers secteurs d’activité commerciale et de services aura des retombées positives sur la promotion de l’esprit entrepreneurial chez les jeunes de Tarfaya et la lutte contre la vulnérabilité et l’exclusion sociale de cette catégorie.