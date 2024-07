INDH: 1,5 MDH de soutien à 28 coopératives dans la province de Sidi Ifni

mardi, 9 juillet, 2024 à 23:44

Sidi Ifni – Le Comité Provincial pour le Développement Humain (CPDH) à Sidi Ifni a soutenu 28 coopératives pour une enveloppe globale de 1,5 million de dirhams (MDH) comme contribution de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) dans le cadre de la Phase 3 (2019-2023).

Quelque 28 projets au profit de 28 coopératives ont bénéficié du soutien de l’Initiative avec un montant financier de 2,5 millions de dirhams, dont 1,5 million de dirhams dans le cadre du programme 3 de l’INDH portant sur “l’amélioration des revenus et l’inclusion économique des jeunes, a précisé le responsable du programme d’amélioration des revenus et d’inclusion économique des jeunes à la Division de l’Action Sociale (DAS) à la province de Sidi Ifni, Mohamed Laâribi à l’occasion d’une journée de communication organisée mardi par le CPDH, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des coopératives sous le thème “Les coopératives construisent un avenir meilleur pour tous”.

Depuis son lancement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2005 et jusqu’en 2023, l’INDH a accordé une grande importance aux coopératives, la troisième phase de l’Initiative étant consacrée à l’économie sociale et solidaire, a-t-il rappelé.

M, Laâribi, qui est également directeur de la plateforme des jeunes de Sidi Ifni, a souligné le rôle de cet établissement en tant que mécanisme d’inclusion économique et levier pour renforcer l’employabilité des jeunes dans la province, ajoutant que ces coopératives ont bénéficié d’un soutien financier et d’une assistance technique à travers la plateforme (orientation, écoute, accompagnement) et que la plateforme a reçu jusqu’à présent plus de 80 coopératives.

Pour sa part, le délégué régional du Bureau de développement de la coopération à Guelmim-Oued Noun, Moulay Hachem El Fatimi, a déclaré que la commémoration de la Journée internationale des coopératives est l’occasion de mettre en lumière le rôle que jouent ces entités dans le développement durable et de faire connaître les valeurs et les principes sur lesquels elles se fondent, notamment l’entraide, l’autoresponsabilité et la participation à la prise de décision.

M. El Fatimi a donné un aperçu sur le secteur coopératif au Maroc, les différentes réformes du système juridique qui régit ces instances, y compris la loi 12/112, notant que le pays compte 53.000 coopératives sur l’ensemble de son territoire.

Au niveau de la région de Guelmim-Oued Noun, le nombre total des coopératives à la fin de 2022 était de l’ordre de 2.870 avec 20.556 membres, dont 547 coopératives féminines, qui sont actives dans plusieurs domaines (agriculture, industrie traditionnelle, commerce, services, arganier, tourisme, pêche, plantes médicinales et aromatiques, traitement des déchets, communication, transport, art et culture, imprimerie, alphabétisation…).

Par province, 1.404 coopératives sont situées à Guelmim, dont 279 sont des coopératives féminines, 765 à Assa Zag (159), 460 à Sidi Ifni (58) et 241 à Tan Tan Tan (51).

Plusieurs intervenants ont souligné l’importance des coopératives et le rôle prépondérant qu’elles jouent dans l’économie locale, notamment dans la promotion de l’économie sociale et solidaire et l’offre d’emplois dans la province de Sidi Ifni, notant que la province se distingue par un certain nombre de coopératives travaillant dans les filières de l’apiculture, de la valorisation du cactus et de l’élevage.

Cette rencontre, qui a vu la participation d’une trentaine de coopératives de la province opérant dans plusieurs domaines (agriculture, artisanat, services, pêche, arganier, tourisme…), en présence d’acteurs publics impliqués dans l’action coopérative, a été l’occasion de mettre en avant les programmes de l’INDH, d’identifier les difficultés et contraintes auxquelles sont confrontées les coopératives de la province, et de rechercher des solutions pour renforcer le travail coopératif compte tenu de sa contribution significative à l’économie locale.

Cette journée a été marquée par la distribution de prix et de certifications à un certain nombre de coopératives ayant participé à l’exposition “Initiative” de produits locaux, organisée par la province de Sidi Ifni en mai dernier à l’occasion du 19ème anniversaire du lancement de l’INDH.