INDH: 19 bus scolaires remis à des collectivités de Kénitra

mardi, 15 novembre, 2022 à 15:11

Kénitra – Dix-neuf véhicules de transport scolaire ont été remis, mardi, à la disposition de 13 collectivités territoriales relevant de la province de Kénitra, dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

D’un coût de 6,6 millions de DH, cette flotte de bus acquise conformément aux programmes de la troisième phase de l’INDH a été distribuée à 17 acteurs associatifs de la province chargés de la gestion des véhicules avec comme perspective de donner une impulsion aux projets d’appui à la scolarisation et à la lutte contre la déperdition scolaire.

Remis lors d’une cérémonie présidée par le gouverneur de la province de Kénitra Fouad M’Hamdi, les véhicules profitent aux collectivités territoriales de Sidi Mohamed Lahmar, Kénitra, Karia Benaouda, Beni Malek, Sidi Allal Tazi, Sidi Taibi, Bahhara Oulad Ayad, Ameur Seflia, Oulad Salama, Haddada, Mnasra, Ben Mansour et Sidi Boubker El Haj.

Le Comité provincial de développement humain (CPDH) de Kénitra a programmé, au titre de la période 2019-2023, et sur proposition des comités locaux de développement humain, moult projets de soutien à la scolarisation et à la lutte contre la déperdition scolaire, a fait savoir le chef adjoint de la division de l’action sociale à la province de Kénitra, Azeddine Mechaouri.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, M. Mechaouri a souligné que l’initiative intervient dans le fil des programmes de la troisième phase de l’INDH, tournés vers la réduction des déficits en infrastructures et services sociaux de base, l’accompagnement des personnes en situation de précarité, l’amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes, en plus de l’impulsion du capital humain des générations montantes.

Les acteurs associatifs qui ont pris part à cette cérémonie se sont félicités de cette initiative, à l’image de Chems El Maarif Rachid, président de l’association Toyour Al Janna pour les enfants en situation de handicap, bénéficiaire de deux bus de transport scolaire mis à disposition par l’INDH.

L’octroi des véhicules tombe à point nommé d’autant plus que cette association regroupe près de 80 enfants aux besoins spécifiques, un geste qui sera selon lui d’une utilité indéniable pour résoudre le problème de transport auquel ils se heurtent.

La remise de bus de transport scolaire permettra de faciliter l’accès à l’éducation pour bon nombre d’enfants issus des collectivités locales de Kénitra, plus particulièrement en dehors du périmètre urbain, a relevé pour sa part le président de l’association Al-Karama pour les enfants en situation de handicap dans le Gharb, Taoufik Lahlou.

Cette cérémonie, tenue au siège de la province de Kénitra, s’est déroulée en présence des représentants de services extérieurs concernés et des élus locaux.