INDH 2019-2021: Approbation de 246 projets de plus de 123 MDH à Khénifra

jeudi, 3 mars, 2022 à 15:54

Khénifra – Le comité provincial du développement humain (CPDH) de Khénifra a approuvé, durant la période 2019-2021 un total de 246 projets INDH pour un montant de plus de 123 millions de dirhams (MDH) avec une quote-part de l’INDH de l’ordre de 115 MDH, selon les données de la Division Action sociale (DAS) de la préfecture de la province de Khénifra.

Ces 246 projets INDH mis sur pied dans le cadre de la troisième phase (2019-2023) ont profité à 121 mille bénéficiaires, selon la même source.

Dans le détail, l’année 2019 a été marquée par l’approbation de quelque 50 projets répartis sur les quatre programmes de la troisième phase à savoir, le programme Rattrapage des déficits en infrastructures et services de base, Accompagnement des personnes en situation de précarité, le Programme relatif à l’amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes et celui se rapportant à l’impulsion du capital humain des générations montantes avec un investissement de l’ordre de 38 MDH.

Au cours de l’année 2020, le CPDH Khénifra a donné son aval à 65 projets au profit de 16 mille personnes relevant de la province pour les quatre programmes avec un investissement de plus de 36 MDH.

Le nombre de projets validés dans le cadre de la troisième phase de l’INDH en 2021 se chiffre à 132 pour un montant avoisinant les 44 MDH à l’intention de 16 mille personnes.

Dans le cadre de ces projets, il a été procédé à l’approvisionnement de plus de 33 douars en eau potable et à l’atténuation des effets de la pandémie de la Covid-19 en ciblant plus de 3000 personnes en situation de vulnérabilité.

Il a été également procédé à la création de 67 projets au profit des jeunes entrepreneurs et à la réalisation de 79 unités du préscolaire dans les zones montagneuses de la province, conclut la DAS.