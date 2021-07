INDH: 22 MDH pour la création de 100 unités d’enseignement préscolaire à Taounate

vendredi, 30 juillet, 2021 à 15:40

Taounate – Quelque 100 unités d’enseignement préscolaire d’un coût total de 22 millions de DH (MDH) sont programmées, au titre de l’année 2021 à Taounate, dans le cadre de la troisième phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Ces projets sont répartis sur les différentes communes de la province de Taounate conformément aux propositions du Comité provincial du développement humain (CPDH), selon la Division de l’Action sociale (DAS) de la province.

D’après la même source, pas moins de 180 projets d’enseignement préscolaire ont été réalisés et programmés entre 2019 et 2020, au niveau de la province. Ces projets ont nécessité un investissement estimé à plus de 51 MDH.

Ces opérations qui concernent l’aménagement, la construction et la gestion des structures d’enseignement préscolaire, s’inscrivent le cadre du programme “Impulsion du capital humain des générations montantes” de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Ils viennent s’ajouter aux 17 unités d’enseignement préscolaire équipés en 2019, pour un coût total de 3,7 MDH.

L’année 2020 a connu, elle, la programmation de 40 unités pour une enveloppe budgétaire de plus de 13,2 MDH. Ces structures sont en cours de réalisation.

Ces projets visent à lutter contre la déperdition scolaire, encourager la scolarisation et à améliorer le cursus scolaire des enfants.