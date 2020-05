INDH : Plus de 4 millions de DH pour la lutte contre le Covid-19 à Béni Mellal

vendredi, 8 mai, 2020 à 15:21

Béni Mellal – Le Comité provincial de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) à Béni Mellal a alloué environ 4,2 millions de DH, pour renforcer les mesures et gestes barrière dédiés à la lutte contre les répercussions de la pandémie du Covid-19.

Cette décision s’inscrit dans le sillage des efforts déployés pour la mobilisation de l’ensemble des ressources nécessaires en vue de faire face à la propagation du nouveau coronavirus, de renforcer l’offre sanitaire et l’accès aux médicaments, en plus du soutien d’initiatives humanitaires au profit des personnes en situation de vulnérabilité, indique un communiqué du comité provincial de l’INDH à Béni Mellal.

Dans ce sillage, et pour atténuer les effets du confinement sur certaines catégories sociales, un total de 3.000 paniers alimentaires et de 1.000 kits de médicaments destinés aux nouveau-nés et aux femmes enceintes ont été acquis au profit de familles nécessiteuses issues du milieu rural et semi-urbain de la province de Béni Mellal.

Pour soutenir le secteur de la santé dans son volet relatif à la santé maternelle et infantile, des équipements et matériaux médicaux ont été acquis dans le but d’améliorer les services fournis par les centres de santé de proximité dans ladite province avec l’équipement de 8 maternités dans le souci d’accueillir les femmes enceintes et les nouveau-nés dans des conditions conformes aux normes sanitaires et aux conditions préventives de lutte contre l’épidémie, ajoute le communiqué.

Par ailleurs une enveloppe financière de l’ordre de 2,5 millions de DH a été allouée pour le soutien et la gestion des espaces de soins et d’accueil pour les personnes âgées et ou sans domicile fixe ainsi que les enfants ayant des besoins spécifiques ou sans-abris.

Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre des efforts consentis par l’INDH en vue de freiner la propagation du Covid-19, des efforts visant à soutenir le secteur sanitaire en particulier en ces temps de crise sanitaire, ajoute le communiqué, relevant que plusieurs projets ont été élaborés et mis sur pied pour renforcer et élargir l’offre de santé au niveau de la province de Béni Mellal, en créant et en équipant de nouvelles structures de santé et en renforçant le parc ambulancier des établissements de santé.