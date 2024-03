INDH : 418 projets au profit de 175.000 femmes à Errachidia

jeudi, 14 mars, 2024 à 12:37

Errachidia – Quelque 418 projets ont été réalisés au profit de plus de 175.000 femmes au niveau de la province d’Errachidia dans le cadre des programmes de la 3ème phase de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Ces projets, présentés mercredi lors d’une rencontre organisée à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, ont été réalisés au cours de la période 2019-2023 avec une enveloppe budgétaire de plus de 288 millions de dirhams.

Répartis en quatre programmes fondamentaux, ces projets visent à améliorer les conditions de vie des femmes à travers notamment leur intégration économique dans la société et la mise en place de services dans de nombreux domaines, notamment la santé, l’enseignement et l’accompagnement social.

Dans le cadre du premier programme destiné à combler le déficit en infrastructures et services de base dans les espaces territoriaux les moins équipés, près de 38.700 femmes et filles du milieu rural ont bénéficié de 25 projets relatifs principalement aux secteurs de la santé et de l’éducation.

S’agissant du deuxième programme visant l’accompagnement des personnes en situation de précarité, plus de 2.600 femmes ont bénéficié de 26 projets réalisés dans ce sens.

Concernant le troisième programme relatif à l’amélioration du revenu et d’inclusion économique des jeunes, l’INDH a réalisé quelque 52 projets au profit de 235 femmes selon une approche s’appuyant sur le développement économique et humain durable.

Pour ce qui est du quatrième programme portant sur l’impulsion du capital humain des générations montantes, l’INDH a accordé une attention particulière à cette catégorie à Errachidia, depuis la petite enfance jusqu’à la jeunesse, notamment à la santé et la nutrition de la mère et de l’enfant. Le bilan fait état de plus de 150.000 femmes bénéficiaires des services fournis par les différents projets financés à cet égard dans la province.

Lors de cette rencontre, le Comité provincial du développement humain d’Errachidia a examiné et approuvé 46 nouveaux projets visant à appuyer les femmes entrepreneuses et faciliter leur accès au financement, ainsi que neuf autres projets destinés à promouvoir l’économie sociale et solidaire.

Dans une déclaration à la MAP, Tarik Ali Zegouagh, chef de division de l’action sociale de la province d’Errachidia, a souligné que “cette rencontre, organisée à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, s’assigne pour objectifs de renforcer les interventions dans les projets et programmes destinés à améliorer les conditions économiques et sociales des femmes”.

M. Zegouagh a mis l’accent sur une série de projets réalisés en faveur des femmes au niveau de la province à travers des actions visant particulièrement le renforcement de l’autonomisation économique des femmes, ajoutant que l’Initiative appuie également les femmes entrepreneuses et facilite leur accès au financement et aux marchés afin d’améliorer leurs revenus et faciliter leur intégration économique.

Cette rencontre s’est déroulée en présence notamment du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d’Errachidia, Yahdih Bouchaab, d’élus, des chefs des services extérieurs, d’acteurs de la société civile ainsi que les membres du Comité provincial du développement humain.