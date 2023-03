INDH : 45 MDH pour le rattrapage des déficits en infrastructures à Béni Mellal en 2023

mardi, 21 mars, 2023 à 19:51

Béni Mellal – Un montant de 45 millions de DH a été alloué au programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services de base de la troisième phase de l’INDH au niveau de la province de Béni Mellal.

Le montant alloué au programme de rattrapage des déficits qui vise à remédier aux défaillances des infrastructures et des services de base dans les zones territoriales les moins équipées a été annoncé lors de la tenue, récemment, par le comité provincial pour le développement humain (CPDH) de Béni Mellal de sa première session au titre de 2023.

Un budget de 45 millions de dirhams sera, ainsi, alloué, au titre de l’exercice 2023 à ce programme pour contribuer à la réalisation d’un ensemble de projets adoptés au titre de l’année 2023.

Ces projets qui s’inscrivent, également, dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales en milieu rural concernent le renforcement de l’accès aux services sociaux et aux infrastructures dans les communes rurales moins équipées, le raccordement au réseau électrique, l’approvisionnement en eau potable, la construction de routes, et l’acquisition d’ambulances et d’unités médicales mobiles.

Les fonds alloués à la province de Béni Mellal au titre de l’exercice 2023 dans le cadre de la troisième phase de l’INDH se chiffrent à 89 millions de DH répartis sur les 4 programmes de celle-ci.