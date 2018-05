INDH: 558 projets d’environ 280 MDH réalisés en faveur de la jeunesse dans la province de Taourirt

vendredi, 18 mai, 2018 à 16:00

Faisant fi des appels des partis de l’opposition et de la communauté internationale pour reporter ces élections, le président chaviste Nicolas Maduro, candidat pour un second mandat de six ans, a anticipé, sur la base d’une recommandation du Conseil national électoral, la date de ce scrutin qui devrait se tenir en décembre prochain, en violation flagrante des lois électorales.