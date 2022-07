INDH: Adoption de 39 projets AGR pour plus de 5 MDH à Ifrane

jeudi, 21 juillet, 2022 à 20:57

Ifrane – Trente-neuf projets d’activités génératrices de revenus (AGR) d’un coût global estimé à 5,4 millions de DH (MDH) ont été adoptés, récemment à Ifrane, par le Comité Provincial de Développement Humain (CPDH).

Ces activités génératrices de revenus, qui s’inscrivent dans le cadre du programme d’Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain “INDH” (phase III), concernent l’économie sociale et solidaire avec 27 projets d’un montant global de 3.935.218,38 DH et entrepreneuriat avec 12 projets pour un coût global 1.516.460,00 DH.

Présidée par le gouverneur de la province d’Ifrane, Abdelhamid El Mazid, la réunion du CPDH a approuvé également le programme Initiative royale Un million de cartables au titre de l’année scolaire 2022-2023 d’une enveloppe budgétaire estimée à 1.922.510,00 DH. et l’étude du projet de réalisation d’un marché solidaire à Azrou dont le cout s’élève à 8.500.000,00 DH.

Par la même occasion, il a été procédé à l’adoption de l’étude du projet d’achèvement de la construction du dispensaire de la localité d’Ougmes relevant de la commune de Bensmim qui sera réalisé avec un investissement de l’ordre de 660.000,00 DH.