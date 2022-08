INDH: Appel à projets générateurs de revenus au profit des jeunes de Taounate

mercredi, 24 août, 2022 à 20:32

Taounate – Le Comité provincial de développement humain (CPDH) à Taounate vient de lancer un appel à projets au profit des jeunes de la province dans le cadre du programme 2022 relatif à l’inclusion économique des jeunes de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Cet appel à candidature, dont le dernier délai est fixé au 20 septembre prochain, concerne des idées de projets générateurs de revenus et d’opportunités d’emploi et fait partie de l’axe relatif à l’appui à l’entrepreneuriat des jeunes dudit programme.

Les candidats sélectionnés bénéficieront d’un soutien technique dans le domaine des capacités de production et d’un soutien financier pour mener à bien leurs projets.

Cet appel cible, en particulier, les auto-entrepreneurs, les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et les jeunes disposant d’une société de personnes ou d’une société à responsabilité Limitée (SARL). Il est destiné aux porteurs de projets marocains, âgés entre 18 et 45 ans et résidant au niveau de la province de Taounate. Sont exclues du financement de l’INDH, les activités ne respectant pas l’environnement et celles employant les enfants.

Les demandes émanant des employés des secteurs public et privé et de porteurs de projets ayant déjà bénéficié de financement dans le cadre d’autres programmes ne sont aussi acceptées.

Les projets proposés doivent concerner les secteurs de l’agriculture, du tourisme, de l’artisanat, des services, du commerce, de l’économie numérique et l’économie verte.