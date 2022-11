INDH: des bus de transport scolaire et des ambulances remis à des communes de la province de Boulemane

mercredi, 9 novembre, 2022 à 18:01

Boulemane – Six bus de transport scolaire et deux ambulances équipées acquises dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) ont été remis, mercredi, au profit des communes de la province de Boulemane.

La cérémonie de remise de ces véhicules, qui intervient à l’occasion de la célébration du 47è anniversaire de la glorieuse Marche Verte, s’est déroulée en présence du gouverneur de la province de Boulemane, Abdelhak Hamdaoui, ainsi que des représentants de services extérieurs concernés et des élus locaux.

Concernant l’axe relatif au soutien à la scolarisation, six bus de transport scolaire ayant coûté plus de 1,913 MDH, ont acquis au profit des élèves des cinq communes de Sidi Boutayeb, Guigou, Enjil, El Mers et Rmila.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme d’impulsion du capital humain des générations montantes de l’INDH et initiative vise à renforcer le parc du transport scolaire au niveau de la province, qui compte désormais 77 bus bénéficiant à 5050 élèves, soit environ 24% des élèves de l’enseignement collégien et qualifiant.

Quant à l’acquisition des deux ambulances équipées, profitant aux habitants des communes de El Mers et Serghina, elle a mobilisé une enveloppe de 901.728 DH et vise à renforcer les services de santé au niveau de la province de Boulemane.

Dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne d’information M24, le chef de la Division de l’Action sociale à la province de Boulemane, Fouad Hajji a souligné l’importance de cette l’initiative dans la lutte contre le décrochage scolaire et l’amélioration de l’accès aux établissements et services de santé dans les communes ciblées.

M. Hajji a fait savoir que cette initiative permettra à répond à la demande en matière de transport scolaire et de soins au niveau de la province.

De son côté, le délégué provincial de la Santé à Boulemane, Mohamed Laghfiri a souligné le rôle majeur joué par l’INDH dans la promotion de l’offre de santé au niveau de différentes communes de la province de Boulemane.