INDH : Campagne médicale au profit d’élèves à Imouzzer Marmoucha

dimanche, 14 mars, 2021 à 22:16

Imouzzer Marmoucha – Une campagne médicale et sociale a été lancée, dimanche à Imouzzer Marmoucha (province de Boulemane), au profit des élèves bénéficiaires du projet d’appui scolaire de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Initiée par l’association “Amane” pour le développement durable, en partenariat avec le club “bikers”, cette opération solidaire offre des prestations médicales de proximité à cette catégorie de la population pour l’aider à mieux poursuivre sa scolarité.

Cette campagne médicale pluridisciplinaire a porté, entre autres, sur des consultations et des soins en ophtalmologie, ORL, pneumologie et en médecine générale.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la division de l’action sociale à la province de Boulemane, Fouad Hajji, a souligné que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise œuvre de la deuxième composante du projet, notant que l’objectif escompté consiste à créer un environnement favorable pour améliorer la qualité de l’éducation des élèves scolarisés.

Ce projet profitera à 588 élèves de cinq communes territoriales de la province de Boulemane, a-t-il ajouté, faisant observer que ce projet sera élargi à d’autres communes dans les années à venir.

M. Hajji a aussi souligné que cette campagne médicale et sociale porte sur nombre d’actions parallèles, dont des activités théâtrales et artistiques au profit des élèves, faisant également état de l’accompagnement et du suivi des élèves atteints de certaines maladies.

Pour Fatima Ouazza, présidente de l’association “Amane” pour le développement durable, cette initiative tend à détecter les causes de l’échec scolaire chez certains élèves et améliorer leurs performances scolaires, mettant l’accent sur l’importance de l’identification des problèmes dont souffrent les élèves.

La chargée des activités parallèles du projet d’appui scolaire de l’INDH, Nisrine El Amrani, a indiqué, quant à elle, que cette initiative vise à renforcer l’égalité des chances entre les élèves dans les milieux rural et urbain, précisant qu’il s’agit d’un ‘’projet complémentaire dans toutes ses dimensions’’.

Le projet d’appui scolaire s’inscrit dans le cadre du programme d’impulsion du capital humain des générations montantes de la 3ème phase de l’INDH.