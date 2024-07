INDH : Célébration à Mohammedia de la journée internationale des coopératives

vendredi, 5 juillet, 2024 à 23:10

Mohammedia – Une vingtaine de coopératives partenaires de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) ont participé, vendredi à Mohammedia, à une exposition organisée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des coopératives.

Ainsi, au centre préfectoral d’appui à l’entreprenariat des jeunes de Mohammedia (INDH-Fondation de recherche, de développement et d’innovation en sciences et ingénierie), plusieurs coopératives de la préfecture ont exposé leurs divers produits en présence des différents partenaires locaux de l’INDH.

Sur les étales, sont exposés des produits de terroirs alimentaires et cosmétiques mais également des vêtements traditionnels, réalisés à la main par les artisans des coopératives dont les projets ont été rendus possibles grâce au soutien et l’accompagnement de l’INDH.

Dans une déclaration à la MAP, la cheffe de division de l’action sociale à la préfecture de Mohammedia, Khadija Jilal, a souligné que le Comité préfectoral du développement humain à la préfecture de Mohammedia célèbre la journée internationale des coopératives à travers, notamment, cette exposition qui met en avant les produits des coopératives agricoles et industrielles partenaires, soulignant que cette célébration vise également à réunir les différents acteurs locaux de l’INDH.

Au niveau de la préfecture, environ 126 projets ont vu le jour dans le cadre du programme III “Amélioration du Revenu et Inclusion Economique des jeunes” inscrit dans la 3ème phase de l’INDH 2019 à 2023, a-t elle fait savoir, notant que 22 coopératives ont été créés dans ce sillage grâce à la mobilisation de plus de 2 millions de dirhams.

Au total, 47 coopératives ont bénéficié du soutien de l’INDH, pour un budget de 5 millions de dirhams, depuis le lancement de l’Initiative par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2005 et jusqu’à 2023, a poursuivi Mme Jilal, notant que cet appui s’assigne pour objectif l’amélioration du revenu des bénéficiaires, particulièrement les femmes en situation de précarité, et l’inclusion économique des jeunes.

De son côté, le délégué régional de l’Office du développement de la coopération, Bouchaib Lhounaini, a rappelé que l’Alliance coopérative internationale (ACI) célèbre, chaque premier samedi de juillet, la journée internationale des coopératives, précisant que cette année marque le 30ème anniversaire de la célébration onusienne et la 102ème commémoration de l’ACI.

Cette journée a été placée sous le signe “Les coopératives construisent un avenir meilleur pour tous”, a-t-il ajouté, notant que la préfecture de Mohammedia se joint à ces célébrations mondiales qui visent à mettre à l’honneur ces acteurs clés dans la lutte contre la pauvreté et la précarité.

Pour sa part, la directrice provinciale de l’artisanat et l’économie sociale et solidaire, Khadija Bourich, a salué les efforts inlassables de l’INDH pour soutenir les coopératives, en l’occurrence rurales, relevant que la préfecture de Mohammedia regorge de ces activités génératrices de revenues qui s’inscrivent dans le cadre de la politique gouvernementale portant sur l’autonomisation économique des femmes.

Outre la création d’emploi, ces coopératives commercialisent leurs produits au niveau local, national et international, fait elle savoir, notant que plusieurs d’entre elles ont bénéficié également de nombre de programmes gouvernementaux.

Par ailleurs, les bénéficiaires se sont félicitées de l’organisation de cette journée et de l’accompagnement permanent de l’INDH, assurant que l’Initiative leur a permis de franchir un palier dans le développement de leurs activités et l’amélioration de leur situation sociale.

Cette rencontre a été, par ailleurs, l’occasion de revenir sur le rôle social et environnementale des coopératives, notamment la promotion de l’autonomie économique des communautés locales, la création d’emplois durables et la valorisation des ressources.