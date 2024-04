INDH: Un centre d’hémodialyse de Guercif doté d’une nouvelle salle de traitement des eaux

samedi, 6 avril, 2024 à 12:41

Guercif – Le centre d’hémodialyse de Guercif a été doté, vendredi, d’une nouvelle salle de traitement des eaux grâce au financement de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Cette salle, inaugurée par le gouverneur de la province, Hassan Balmahi, en présence notamment du délégué provincial de la Santé et de la Protection sociale à Guercif, Hicham Alaoui Ismaili, et des élus, à l’occasion de la commémoration de la Journée mondiale de la santé (7 avril), contribuera notamment à améliorer la prise en charge des patients et la qualité des services qui leur sont fournis.

Le chef de la Division de l’Action Sociale (DAS) à la province de Guercif, Hassan Kara a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que l’Initiative Nationale pour le Développement Humain a mobilisé 1,2 million de Dirhams (MDH) pour réaliser cette opération et ce, dans le cadre de son programme portant sur le soutien aux personnes en situation de vulnérabilité.

Il a rappelé que ce centre, créé en 2013 dans le cadre de la deuxième phase de l’Initiative, a bénéficié de plusieurs interventions dont l’acquisition de 12 d’appareils de dialyse au titre de 2023, soulignant que ces interventions s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés par l’INDH pour soutenir le secteur de la santé dans la province de Guercif et contribuer à l’amélioration de la qualité des services de soins.

De son côté, le délégué provincial de la santé et de la protection sociale a mis l’accent sur l’importance des actions de l’Initiative en matière de soutien au secteur de la santé au niveau provincial, que ce soit au profit des patients atteints d’insuffisance rénale ou en ce qui concerne l’amélioration des indicateurs de la santé maternelle et infantile, faisant état, dans ce cadre, de l’acquisition d’équipements médicaux, l’organisation de caravanes de sensibilisation outre l’acquisition d’une unité médicale mobile.

Le centre d’hémodialyse de Guercif, géré par l’Association “Solidarité sociale pour l’accompagnement des Insuffisants rénaux”, prend en charge 104 patients et dispose de 38 lits, 42 appareils de dialyse et deux salles de traitement des eaux. Le centre est encadré par 38 agents de santé.