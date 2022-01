INDH à Chichaoua : Des efforts inlassables pour la promotion de l’enseignement préscolaire dans le monde rural

mardi, 25 janvier, 2022 à 21:22

L’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) a organisé, mardi par visioconférence, en partenariat avec l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC), une séance de sensibilisation sur le thème “Corruption: Etat des lieux et perspectives” au profit des acteurs des secteurs des assurances et de la prévoyance sociale.