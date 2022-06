INDH: Le CPDH d’Aousserd approuve plusieurs projets au titre de 2022

mercredi, 29 juin, 2022 à 19:22

Dakhla – Le Comité provincial de développement humain (CPDH) d’Aousserd, réuni mardi au siège de la province à Dakhla, a approuvé une série de projets proposés dans le cadre de la troisième phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au titre de l’année 2022 et le plan d’action 2023.

Lors de cette réunion présidée par le gouverneur de la province d’Aousserd, Abderrahaman El Jaouhari, l’accent a été mis sur l’importance des programmes de développement proposés dans le cadre de la troisième phase de l’INDH, en vue d’améliorer les revenus et l’insertion économique des jeunes et d’assurer l’impulsion du capital humain des générations montantes.

Dans ce cadre, le CPDH a approuvé une contribution de l’INDH de l’ordre de plus 1,73 MDH pour le financement de 28 projets inscrits dans le programme d’amélioration du revenu et d’inclusion économique des jeunes (axe de l’entreprenariat).

En plus, une enveloppe budgétaire de 200.000 DH a été dédiée à l’axe “Appui à l’employabilité”, à travers l’adoption une convention de partenariat entre le CPDH et la Fondation de recherche, de développement et d’innovation en sciences et ingénierie (FRDISI) et l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) à Dakhla, portant sur l’orientation des jeunes au marché d’emploi via une série de formations.

Ces projets portent également sur le financement du programme relatif au soutien à l’entreprenariat (610.000 DH), à l’aménagement et l’équipement des plateformes des jeunes (300.000 DH) et à la gestion de cette plateforme (300.000 DH).

S’agissant du programme lié à l’impulsion du capital humain des générations montantes, trois projets dédiés au soutien de l’enseignement préscolaire en milieu rural ont été approuvés, à savoir l’équipement d’une unité d’enseignement préscolaire au centre de Bir Gandouz (25.000 DH), le budget de gestion de trois classes d’enseignement préscolaire au même Centre (165.000 DH) et le programme “Un million de cartables” (53.668 DH).

Par ailleurs, le CPDH a adopté le plan d’action de l’INDH pour l’année 2023, portant sur les projets programmés dans le cadre du programme relatif à l’amélioration du revenu et d’inclusion économique des jeunes, ayant mobilisé un montant global de 3.318.993 DH.

Quant au programme relatif à l’accompagnement des personnes en situation de précarité, un montant estimé à plus de 1,64 MDH a été mobilisé pour des projets destinés notamment à la gestion des centres d’accueil Bir Gandouz et Alfokma, à la formation des femmes en situation difficile, une campagne médicale destinée aux personnes atteintes de déficience visuelle et à l’équipement d’un centre d’accueil à El Guerguerat.

S’agissant du programme lié à l’impulsion du capital humain des générations montantes, le montant total des crédits alloués se chiffre à plus de 1,31 MDH, portant sur la santé de la mère et de l’enfant, le soutien de la scolarisation et la lutte contre la déperdition scolaire et le soutien de l’enseignement préscolaire en milieu rural.